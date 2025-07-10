Çöpte bulunan bebek cesedi soruşturması: Binlerce saatlik kamera kaydı inceleniyor

Efeler ilçesi Doğan Mahallesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait katı atık bertaraf tesisinde 2 Temmuz'da temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, çöplerin arasında yeni doğduğu değerlendirilen ölü bir bebek buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde, göbek bağı kesilmemiş bebeğin erkek olduğu tespit edildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İncelemelerde bebeğin 35 haftalık hamileliğin ardından dünyaya geldiği belirlendi.



2 BİN HAMİLELİK OLAYI ARAŞTIRILIYOR

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı soruşturma başlatan Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sağlık kurumlarınca kayıt altına alınmış yaklaşık 2 bin hamilelik olayını araştırmaya başladı. Jandarma, kentteki çöp konteynerlerinin yakınlarında bulunan yaklaşık 1500 saatlik güvenlik kamerası kaydını da incelemeye başladı.

Jandarma, ihbar hattının da çalıştığını ve JASAT ekiplerinin çevrelerinde hamile olduğunu bilen ancak bebeği olmayan kişilere yönelik tüm ihbarları da incelemeye alındığını bildirdi.