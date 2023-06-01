Çöpten 400 bin TL ve altın çıktı

Konya'da bir kişinin kaybettiği 400 bin TL ve altın, çöpte bulundu.
Selçuklu ilçesinde oturan Mümine Göz ot toplamaya çıktı.
Kadın yanına, içinde 400 bin TL para ve altının olduğu poşetini de almıştı.
Poşeti ot toplarken bir trafonun üstüne koyan Mümine Göz, döndüğünde poşeti yerinde bulamadı.
Kadın bunun üzerine durumu polise bildirdi.
Kameraları inceleyen ekipler poşeti bir çiftin aldığını belirledi.
Çiftin poşeti atık zannedip çöpe attığı ortaya çıktı.
Çöp konteynerinde arama yapan ekipler poşeti buldu ve sahibine teslim etti.