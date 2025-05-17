Çöpten binlerce uyuşturucu madde çıktı

İzmir'de uyuşturucu satıcısının evindeki çöp kovasından 46 bin 260 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Çöpten binlerce uyuşturucu madde çıktı

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinin, ilçede torbacı olarak tabir edilen zehir tacirlerinin faaliyetlerini önlemek amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında, Z.B.(34) isimli şüphelinin madde ticareti yaptığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine polis ekipleri, Z.B.'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Yapılan çalışmalar sonrasında Z.B.'nin, B.B.(40) isimli bir kadının evini zula olarak kullandığı belirlendi.

EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla, B.B.'nin adresine operasyon yapıldı.

Adreste yapılan aramada, çöp kovasına içerisine gizlenmiş 46 bin 260 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda B.B. gözaltına alınırken, firari şüpheli Z.B.'nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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