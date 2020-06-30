Çorbacıda 'sigara' cinayeti

Uşak'ta saat 02.30 sıralarında iddiaya göre, kimliği belirsiz 3 kişi, Ahmet Yılmaz'ın (37) Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı Şeref Caddesi üzerindeki çorbacı dükkanına gitti.

Çorba içen grup, daha sonra sigara yaktı. Ahmet Yılmaz da müşterilerini sigara içmemeleri yönünde uyardı. Buna rağmen sigara içmeye devam eden müşteriler ile Yılmaz arasında tartışma çıktı.

ÖNCE AYAĞINDAN, SONRA BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın ardından dükkandan çıkan 3 kişiden biri kısa süre sonra geri gelip, Ahmet Yılmaz'ı önce ayağından, sonra da başından tabancayla vurarak yaraladı.



Saldırganlar, olay yerinden otomobille kaçarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis, kaçan saldırganların kimliklerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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