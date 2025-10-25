Çorlu'da kanlı gece: 1 ölü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Kazımiye Mahallesi'nde M.K. ile aralarında önceden husumet bulunduğu öne sürülen Rıdvan Sabuncu karşılaştı.

Çıkan tartışma kavgaya dönüştü, M.K. tabancayla Sabuncu’ya ateş açtı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sabuncu, ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan şüpheli M.K., gözaltına alındı.