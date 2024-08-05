Çorlu’da kardeşlere silahlı saldırı: Biri öldü, diğeri ağır yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki kardeş, sokak ortasında husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda kardeşlerden Mehmet Taştekin yaşamını yitirdi. Başından vurulan Veysel Taştekin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren iki kişiyi gözaltına aldı.

Çorlu’da kardeşlere silahlı saldırı: Biri öldü, diğeri ağır yaralı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’da iki kardeş sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Olay, akşam saatlerinde Çorlu’ya bağlı Şeyh Sinan Mahallesi’ndeki Ruşenler Sokak’ta meydana geldi.

Para meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmanın büyümesi ile Veysel Taştekin ve kardeşi Mehmet Taştekin silahla vuruldu.

Veysel Taştekin başına, Mehmet Taştekin ise göğsüne isabet eden mermi ile ağır yaralandı.

Çorlu’da kardeşlere silahlı saldırı: Biri öldü, diğeri ağır yaralı - 1

İki kardeş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Taştekin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ameliyattan çıkan Veysel Taştekin’in ise sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayın ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Z.B. ve S.G. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Barınma krizi uyarısı: Ev sahipliği oranı yüzde 57'lere düştü

TÜRKİYE HABERLERİ

Kızılırmak’ta acı olay: Serinlemek için girdi, yaşamını yitirdi

Kızılırmak’ta acı olay: Serinlemek için girdi, yaşamını yitirdi

Instagram engeli ne zaman kalkacak? Bakan Uraloğlu Instagram yetkilileriyle görüşecek

Instagram engeli ne zaman kalkacak? Bakan Uraloğlu Instagram yetkilileriyle görüşecek

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

PMYO parkur sınavı ne zaman? 2024 PMYO sınav tarihi

PMYO parkur sınavı ne zaman? 2024 PMYO sınav tarihi

Fabrikada kimyasal gaz paniği: 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Fabrikada kimyasal gaz paniği: 4 işçi hastaneye kaldırıldı

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...