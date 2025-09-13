Çorlu'da motosikletli sürücü alkollü çıktı

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren motosikletlilere taviz vermiyor. Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde devriye gezen Yunus Polis (Motosikletli Polis Timleri) ekipleri, egzozdan gürültü çıkaran bir motosikleti durdurdu. Olay yerine gelen İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, motosikletin abart egzozlu olduğunu tespit etti. Motosiklet sürücüsü B.U.'nun yapılan alkol kontrolünde 1,80 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Trafik polisi, yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan B.U.'nun sürücü belgesine 6 ay el koydu.

59 AIE 854 plakalı motosiklet, polis tarafından çağırılan çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına konuldu.