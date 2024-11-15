Çorlu’da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da iki otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorlu’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, İstanbul yolu üzeri Çorlu Atatürk Havalimanı yol ayrımı yakınlarında meydana geldi.

Silivri istikametine seyreden U.Y. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyreden N.Ç. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonrası sürücüler yaralanırken, olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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