Çorlu'da tren kazası davasında duruşma 19 Temmuz'a ertelendi

Çorlu tren kazası davası ertelendi.

Duruşmada, kaza sonrası TCDD ve Meteoroloji Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile ilgili yazılan müzekkereye gelen yanıt açıklandı.

TCDD'nin iki kurum arasında bir protokol olmadığı şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Daha sonra tanıklardan; Yasin Baba ve Tuncay Kahraman dinlendi. İfadelerinin ardından mahkeme heyeti ara kararı açıkladı. Kazanın olduğu tarihte 1. Bölge Müdürlüğünde trafik güvenliğine ilişkin nöbetçi ekip kurulup kurulmadığı, ekiptekilerin görevlerinin neler olduğuna dair dayanak belgelerle birlikte bildirilmesi istendi.

Yol Bakım Onarım Müdürlüklerinde Ocak-Temmuz 2018 arasında onaylanmış turne cetvellerinin gönderilmesi için TCDD'ye müzekkere yazılmasına karar verildi.