Çorlu'da tren kazası davasında duruşma 19 Temmuz'a ertelendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili davaya devam edildi. Tanıklar dinlendikten sonra sonra duruşma 19 Temmuz'a ertelendi.

Çorlu'da tren kazası davasında duruşma 19 Temmuz'a ertelendi
Çorlu tren kazasında ilk tutuklama
Çorlu tren kazasında ilk tutuklama Haberi Görüntüle

Çorlu davası ertelendi.

Duruşmada, kaza sonrası ve Meteoroloji Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile ilgili yazılan müzekkereye gelen yanıt açıklandı.

TCDD'nin iki kurum arasında bir protokol olmadığı şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Daha sonra tanıklardan; Yasin Baba ve Tuncay Kahraman dinlendi. İfadelerinin ardından mahkeme heyeti ara kararı açıkladı. Kazanın olduğu tarihte 1. Bölge Müdürlüğünde trafik güvenliğine ilişkin nöbetçi ekip kurulup kurulmadığı, ekiptekilerin görevlerinin neler olduğuna dair dayanak belgelerle birlikte bildirilmesi istendi.

Yol Bakım Onarım Müdürlüklerinde Ocak-Temmuz 2018 arasında onaylanmış turne cetvellerinin gönderilmesi için TCDD'ye müzekkere yazılmasına karar verildi.

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