Çorlu’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yol çalışmasının sürdüğü tek şeride düşen yolda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Yenice yolu Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen yolda seyir halindeki 4 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlattı.

