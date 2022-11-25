Çorlu'daki tren kazası davasının tek tutuklu sanığı tahliye oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının tek tutuklu sanığı, dönemin TCDD bölge yöneticilerinden Mümin Karasu tahliye edildi.

Karasu diğer sanıklarla birlikte tutuksuz yargılanacak.



Davanın son duruşması 11 Ekim'de yapıldı.

O duruşmada sanıklardan Mümin Karasu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katılacağını beyan etmesine rağmen duruşmada hazır bulunmadı.



Mahkeme, Mümin Karasu'nun tutuklanma talebiyle yakalanmasına karar verdi. Adliyeye giden Karasu teslim oldu. Böylece Çorlu tren kazası ile ilgili davada 4 yıl sonra ilk kez bir tutuklama olmuştu.

Mümin Karasu’nun avukatı, daha sonra tutukluluğa itiraz etti. İtirazı inceleyen Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte Karasu'nun tahliyesine karar verdi.



ÇORLU'DAKİ TREN KAZASI FACİASI



8 Temmuz 2018'deki kazada Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treni Çorlu yakınlarında raydan çıkarak devrilmişti.



Kazada 7'si çocuk 25 kişi hayatını kaybetmiş, 328 kişi de yaralanmıştı.