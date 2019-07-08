Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar Mahallesi meydanınında toplanan grup, sloganlar atarak kazanın olduğu bölgeye kadar yürüdü.



Ailelerin tren raylarına oturduğu sırada aynı hatta ve aynı saatte gelen yolcu treni göründü. Bazı vatandaşlar trene karanfil atarken bazıları da taş atmak istedi. Jandarma ekipleri taş atmak isteyen kişileri engelledi.



Topluca yapılan duanın ardından grup Sarılar Mahallesi'ndeki camide kazada hayatını kaybedenler için mevlide katıldı.



Yaşanan kazada eşi ve oğlunu kaybeden Mısra Öz, grup adına yaptığı konuşmada, biran önce adaletin tecelli etmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.



Kazada eşini ve oğlunu kaybettiğini hatırlatan Öz, ''Hepsini özlemle hasretle saygıyla anıyoruz. Bugün bizim için söyleyecek bir sözümüz yok. Gerçekten bir şeyler söyleyebilmek çok zor. Her biri bizimle burada. Geçen yıl hepsi bizimle beraber nefes alıyordu ama ne yazık ki burada taşların altına yakınlarımızı gömdük. Hepsini çok özlüyoruz'' dedi.



Yapılan eyleme CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve aileler katıldı.



Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.