Corona fırsatçılarına darbe: İstanbul'da 30 ton deterjan ele geçirildi

İstanbul'da 30 tonun üzerinde sahte deterjan ve dezenfektan ele geçirildi.

Anadolu Ajansı 23.03.2020 - 23:33

AW972679_01.jpg

İlişkili Haberler

İstanbul'da sahte deterjan operasyonu

İstanbul'da sahte deterjan operasyonu

Etiketsiz deterjana dikkat (Bakanlık uyardı)

Etiketsiz deterjana dikkat (Bakanlık uyardı)

İstanbul'da kaçak üretilen 30 tonun üzerinde deterjan ve dezenfektana el konuldu.

Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ardından sahte temizlik ürünü üretimini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Sancaktepe'deki bir adreste sahte deterjan ve dezenfektan imal edildiğini belirleyen ekiplerce düzenlenen operasyonda, sağlıksız koşullarda üretilmiş 30 tonun üzerinde sahte deterjan ve dezenfektan ele geçirdi.

Bilinen bazı markaların sahte ambalajlarıyla paketlenen ürünlerin piyasaya dağıtılmak üzere konteynıra yüklendiği belirlendi.

Ürünlere el koyan polis, bir kişiyi de gözaltına aldı.

ETİKETSİZ DETERJANA DİKKAT (BAKANLIK UYARDI)

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...