Corona testi için gittiği hastanede güvenlik görevlilerine saldırdı

Adana'da bir corona virüs şüphelisi, test için gittiği hastanedeki güvenlik görevlilerine saldırdı.

Çukurova Devlet Hastanesi'nde yeni tip corona virüs (Covid-19) belirtileri nedeniyle test yapılan L.K, daha sonra acil girişinde beklemeye başladı.

Güvenlik görevlileri, maske takmamasını istedikleri L.K'den, öksürmesi nedeniyle gözetim odasında beklemesini istedi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI



Bunun üzerine çıkan tartışmada iki güvenlik görevlisini darp eden L.K'ye, polis ekiplerince müdahale edildi.



Darp raporu alan iki güvenlik görevlisi, şüpheliden şikayetçi oldu.

''BENDE VARSA HERKESE BULAŞŞIN' DİYEREK SALDIRDI''



Güvenlik görevlilerinden Cüneyt Eşli, "Şahsı içeri geçmesi için uyardığımda, 'Ben içeri geçiyorsam siz de içeri geçin. Bende varsa herkese bulaşsın' diyerek bize saldırıda bulundu" ifadesini kullandı.

GÖZETİM ALTINDA



Hastanede gözetim altında alınan L.K, test sonucuna göre Fatih Polis Merkezine götürülecek.