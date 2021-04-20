Corona virüs aşı sırası sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Corona virüs salgını nedeniyle yapılan aşılama sürecinde 55 yaş üzeri vatandaşların aşılamasına geçildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 60 yaş üstü ve bazı risk grubundaki vatandaşların, öncelikli aşı için sisteme tanımlandığını açıklamıştı.

Peki, aşı sırası sorgulama nasıl yapılır?



AŞI SIRASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, e-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak aşı sırasının kendilerine gelip gelmediğini öğrenebilecekler.

Ayrıca hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

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