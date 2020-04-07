Corona virüs duacısı tutuklandı

İstanbul'da Fikret Gürsoy (61) sosyal medya hesaplarında kendisini, araştırmacı, yazar, şair, radyo ve tv programcısı, İstanbul'da bulunan bütün adliyelerde 20 yıldır uzman bilirkişi, Kuran Tedavi Merkezi müdürü' olarak tanıtıyordu.

Kendine kurduğu internet sitesinde Güngören'deki 'Kuran Tedavi Merkezi'ni tanıtan videolar da koyan Gürsoy, manevi hastalıklan tedavi ettiğini söylüyordu.

Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göre Gürsoy, kendisini “Fikret Zikret Gürsoy Hocaefendi' olarak tanıtıyordu.



SMS KARŞILIGI DUA



Sosyal medya hesaplarında dünyayı saran koronavirüs ile ilgili son günlerde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Gürsoy'un ayrılan çiftleri banştırdığı, büyü bozduğu, kısmet açtığı, koronavirüs korkusuyla kendisine gelenlere nedeniyle psikolojisi bozulanları 200 TL karşılığı tedavi ettiği ve bu hastalığa yakalanmamalar için dua ettiği öne sürüldü.



Bazı televizyon ve radyolarda dini programlar yapan Gürsoy, SMS karşılığı dua da ediyordu.

Bazı vatandaşların Gürsoy tarafından dolandınldıklarını söyleyerek şikâyette bulunmaları üzerine Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, Gürsoy'u iletişim için verdiği numaradan arayarak geçen cumartesi günü saat 15.00 sıralarında adresine gitti. Yapılan tedavinin ardından 200 TL ödeyen polis ekipleri, gerçek kimliklerini açıklayarak Gürsoy'u gözaltına aldı.



Emniyete götürülen Gürsoy hakkında, 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandıncılık' ve 'Tababet ve Şuabati

San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a aykırılık suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Gürsoy çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



CORONA SAVAŞINI KAZANDILAR