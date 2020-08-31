Corona virüs hastası uçağa bindi, 12 kişi karantinaya alındı

İstanbul'dan bindiği uçakla Denizli'ye yolculuk yapan bir kişide corona virüs tespit edilmesi üzerine, temaslı olduğu 12 yolcu karantina altına alındı.

DHA 31.08.2020 - 12:59 | Son Güncelleme : 31.08.2020 - 13:00

Corona virüs hastası uçağa bindi, 12 kişi karantinaya alındı

Türk asıllı Almanya vatandaşı bir kadın, corona virüs belirtileri göstermesine rağmen dün İstanbul'dan uçakla Denizli'ye geldi.

Kadının sağlık durumunu bilen yakınlarının ihbar etmesi üzerine, Çardak Havalimanı'na sağlık ekipleri sevk edildi.

Saat 21.30'da perona yaklaşan uçağa giren sağlık personelleri, ismi açıklanmayan kadını izole ederek hastaneye götürdü.

Corona virüs testi pozitif olan kadının uçakta yakın temas ettiği belirtilen 12 kişi de evlerinde karantinaya alındı.

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