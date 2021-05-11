Corona virüs hastası lavaş dağıtırken yakalandı

Düzce'de corona virüs hastası, lavaş dağıtırken yakalandı. Polis ekipleri tarafından karantina yurduna gönderilen kişiye 3 bin 469 lira para cezası kesildi.

İHA - DHA 11.05.2021 - 16:29

Corona virüs hastası lavaş dağıtırken yakalandı

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Düzce’de corona virüsle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, polis ekipleri lavaş servisi yapan bir aracı durdurdu.

Araç sürücüsü Ö. Y.'nin yapılan kontrollerde testinin pozitif olduğu ve karantinayı ihlal ettiği belirlendi.

Sürücü Ö. Y. pozitif hasta olduğunu bildiğini karantina sürecinin bittiğini düşünerek lavaş dağıtımına çıktığını söylemesinin ardından lavaş dağıtımı yaptığı tüm işletmeler de karantina uygulamasına geçildi.

Pozitif hasta Ö. Y. ise karantina yurduna gönderilerek 3 bin 469 lira para cezası kesildi.

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