Corona virüs mağduru Ruslar ülkelerine dönemiyor

Tatil için geldikleri Antalya'da corona virüs nedeniyle mahsur kalan Rus turistler ülkelerine dönebilmek için yardım bekliyor.

Corona virüs salgını önlemleri kapsamında alınan seyahat kısıtlması nedeniyle ülkelerine dönemeyen Rus turistler Antalya'da mahsur kaldı.

Ülkelerine dönebilmek için bugün sabah saatlerinde Rus Konsolosluğu binası önününde toplanan turistler protesto gösterisi yapmak istedi.

Polisin yoğun güvenlik önlemi nedeniyle protestolarını gerçekleştiremeyen yaklaşık 10 kişilik gruptan seçilen 2 sözcü, konsolosluğa girerek, yetkililer ile görüştü.



Görüşmenin ardından açıklama yapan turistlerden Marina Propenko, Antalya’da yaklaşık 400 kişi olduklarını, ülkelerine dönmek için beklediklerini anlatarak, “Ülkemize uçakla dönmek istiyoruz. Konsolusluk bize yardım etmiyor. Mağduruz. Konsolosluk arkasında, pansiyon gibi bir yerde kalıyoruz. Paramız da bitti. Karayolu ile de gidebiliriz ancak Gürcistan sınırı kapalı olduğu için bu da mümkün değil. Kimse ne olacağı konusunda bilgi vermiyor" dedi.



Grup, açıklamanın ardından dağıldı.