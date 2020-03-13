Corona virüs metrobüs kullanımını yüzde 10 düşürdü

İBB'den yapılan açıklamaya göre, son üç günde salgın kapsamında metrobüs kullanımında yüzde 10'luk bir düşüş yaşandı.

ntv.com.tr 13.03.2020 - 13:27

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, corona virüs nedeniyle son 3 günde İstanbul'da metrobüs kullanımının düştüğünü belirtti.

Ongun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Salgın hastalık riski sebebiyle İstanbul’da son 3 günde metro, metrobüs ve otobüs kullanımında yüzde 10’luk düşüş görülmüştür. Vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe çıkmayı tercih ettikleri saptanmıştır. Toplu ulaşım araçlarının dezenfeksiyonu aralıksız olarak devam etmektedir''

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