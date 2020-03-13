Corona virüs metrobüs kullanımını yüzde 10 düşürdü

ntv.com.tr 13.03.2020 - 13:27
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, corona virüs nedeniyle son 3 günde İstanbul'da metrobüs kullanımının düştüğünü belirtti.
Ongun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
''Salgın hastalık riski sebebiyle İstanbul’da son 3 günde metro, metrobüs ve otobüs kullanımında yüzde 10’luk düşüş görülmüştür. Vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe çıkmayı tercih ettikleri saptanmıştır. Toplu ulaşım araçlarının dezenfeksiyonu aralıksız olarak devam etmektedir''
Salgın hastalık riski sebebiyle İstanbul’da son 3 günde metro, metrobüs ve otobüs kullanımında yüzde 10’luk düşüş görülmüştür. Vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe çıkmayı tercih ettikleri saptanmıştır. Toplu ulaşım araçlarının dezenfeksiyonu aralıksız olarak devam etmektedir. pic.twitter.com/Ih2VBLoRgH— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 13, 2020