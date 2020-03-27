Corona virüs nedeniyle köye girişi kapattılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Bilim Kurulu’nun 'Evde kal, Sosyal mesafeyi koru, Hijyene dikkat et, Hayat eve sığar' çağrısına kulak veren Karacaviran Köyü sakinleri, köyün girişini taşlarla kapatarak, ‘virüs salgınından dolayı köye giriş ve çıkış yasaktır’ uyarı tabelasını yerleştirdiler.

Salgından korunmak için böyle bir uygulama yapan yaklaşık 10 haneli köy sakinleri köye dışardan insan ve araç girişini engelleyerek kendilerini karantinaya aldıkları öğrenildi. Kendi imkanları ile kendilerini karantinaya alan vatandaşlar, Karacaviran Köyü civarında yolu taşlarla kapattı.

Salgının bitene kadar evlerinde kalmak isteyen vatandaşlar zorunlu bir neden olmadığı sürece köylerinden çıkmayacağını ve aynı hassasiyetin de çevredi yerleşim yerlerinde de gösterilmesini bekliyor.