Corona virüs önlemlerini hiçe sayan partiye yaklaşık 80 bin TL ceza

İzmir'de polis ekipleri, corona virüs önlemlerini yok sayarak otel rezidansında düzenlenen parti ihbarı üzerine harekete geçti. Baskında, 25 kişiye toplamda 78 bin 750 lira idaresi para cezası uyguladı.

ntv.com.tr 17.07.2020 - 18:17

Corona virüs önlemlerini hiçe sayan partiye yaklaşık 80 bin TL ceza

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İzmir'in Çeşme ilçesinde virüs önlemlerini hiçe sayan 25 kişiyi para cezası kesildi. 

Rezidansa giden polisler, partiye katılan 25 kişiye toplamda 78 bin 750 lira idaresi para cezası uyguladı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otelin rezidans kısmında parti yapıldığı ihbarı aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 13003 Sokak'taki otelin rezidans kısmına baskın düzenledi.

İddiaya göre, müzik eşliğinde corona virüs önlemlerini hiçe sayarak eğlendikleri belirlenen 25 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan, şüphelilerin yakalanmamak için ışıkları kapattığı öğrenildi.

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