'Corona virüs salgını var, dikkat et' diyen okul müdürünü bıçakladı

Çorum Osmancık'ta sigara dumanını girişte marketin içine üfleyen bir kişi, kendisini ''Corona virüs salgını var, dikkat et'' diye uyaran ilkokul müdürünü bacağından bıçakladı.

DHA 27.03.2020 - 12:46 | Son Güncelleme : 27.03.2020 - 12:51

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Çorum'un Osmancık ilçesinde İbrahim T. (33), sigara dumanını girişte marketin içine üfleyince kendisini '''Corona virüs salgını var, dikkat et'' diye uyaran ilkokul müdürü Mehmet Çıplak'ı (43) bıçakladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yazı Mahallesi'nde meydana geldi. Sigarasını söndüren ve son dumanını girdiği marketin içine doğru üfleyen İbrahim T., ''Corona virüs salgını var, dikkat et'' diyerek, kendisini uyaran Koyunbaba İlkokulu Müdürü Mehmet Çıplak ile tartıştı.

MARKET GÖREVLİLERİ ARAYA GİRDİ

Market görevlilerinin araya girmesiyle tartışma, büyümeden önlendi. Alışveriş sonrası otomobiline giden Mehmet Çıplak, iddiaya göre, kendisini takip eden İbrahim T. tarafından bacağından bıçaklandı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İbrahim T. kaçarken, Çıplak da polis ve sağlık ekiplerine durumu haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çıplak, tedaviye alındı.

Polis ekipleri, İbrahim T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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