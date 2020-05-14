Corona virüs şüphelisi hastaneden kaçmaya çalıştı

Trabzon'da corona virüs testi yapılmak istenen yabancı uyruklu hasta, hastanenin üçüncü katındaki odadan çarşafları birbirine bağlayarak kaçmaya çalıştı. Çarşafların boyu zemine kadar yetmeyince birinci kat hizasında mahsur kalan hasta, güvenlik ekiplerince bulunduğu yerden alınırken, bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay, akşam saatlerinde Kanuni, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İsmi açıklanmayan yabancı uyruklu hasta, corona virüs şüphesi üzerine teste tabi tutulmak istendi. Şüpheli hasta, iddiaya göre, test yapılacağı sırada, hastanenin üçüncü katındaki başka bir odaya geçti.



ÇARŞAFIN BOYU KISA KALDI



Pencereden çarşafları birbirine bağlayan hasta, zemine inip, kaçmayı planladı. Bağladığı çarşafları camdan sarkıtıp, tutunarak inmeye çalışan hasta büyük hayal kırıklığı yaşadı. Çarşafların boyu zemine kadar ulaşmayınca birinci kat hizasında mahsur kaldı.

Durumu fark eden vatandaşlar, hastane yönetimine bilgi verdi. Harekete geçen güvenlik ekipleri, hastanenin arka bahçesinden kaçmaya çalışan kişiyi, bulunduğu yerden kurtardı.



O ANLAR KAMERADA



Öte yandan, yabancı uyruklu kişinin, hastaneden kaçmaya teşebbüs ettiği anları, çevredeki poliklinikte tedavi gören hasta yakınları, cep telefonu kamerasına kaydetti.



Görüntülerde; yabancı uyruklu kişinin, hastanenin üçüncü kat penceresinden, birbirine bağlayıp, aşağıya sarkıttığı çarşafla zemine inmeye çalıştığı, birinci katta mahsur kalınca da, çevredekilerin "Beyefendi, ne yapmaya çalışıyorsunuz. Düşeceksiniz" diyerek uyarılarda bulunduğu duyuluyor.