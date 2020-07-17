Corona virüs tedavisi gören AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yoğun bakıma alındı.

Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun bugün yoğun bakıma aldığı bildirildi.

Akbaşoğlu, 1 Temmuz'dan bu yana hastanede ilaç tedavisi görüyordu.

Edinilen bilgiye göre Akbaşoğlu tedaviye beklenen yanıtını vermedi. Aynı zamanda uyku apnesi rahatsızlığı olan Akbaşoğlu bunun üzerine solunum sorununu düzelmek için yoğun bakıma alındı .

52 yaşındaki Akbaşoğlu'nun tedavisi sürüyor. Meclis'te aralarında 5 milletvekilinin de bulunduğu 37 virüs vakası tespit edilmişti.



Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rutin yaptırdığımız corona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı. Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi. Bu vesile ile geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara samimi teşekkürlerimi iletir, özellikle dualarınızı istirham ederim." ifadelerine yer vermişti.

