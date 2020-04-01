Corona virüs tedavisi gören Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefat etti

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yaptığı açıklamada, Taşcıoğlu'nun 16 Mart'tan bu yana fakülte hastanesinde Corona virüs tanısıyla tedavi edildiğini aktardı.



Tükek, "Hocamız bütün tıp camiasının hayranlıkla izlediği bir isim. Kendisini öğrencilerine ve hastalarına adamaya devam etti. Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği bir ulu çınar. Maalesef bir hastadan kapmış olduğu Corona virüs nedeniyle 15 günlük yoğun bakım mücadelesi sonlandı. Bu süreçte inanılmaz bir çaba gösterildi." diye konuştu.



Prof. Dr. Tükek, Taşcıoğlu'nun tedavisinin çok sayıda uzman hekimin olduğu bir kurul tarafından sürdürüldüğünü ancak tüm müdahalelere rağmen kaybedildiğini sözlerine ekledi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI



Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, "Sayın Cemil Taşçıoğlu için Allahtan rahmet diliyorum. Çok iyi bir insandı, görevinin başında hizmet etti." dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip Corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ailesini arayarak, başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip corona virüs ile mücadele ederken hayatını kaybeden CemilTaşçıoğlu’nun vefatına ilişkin sosyal medya hesabında taziye meası yayınladı. Kalın mesajında; "Korona ile mücadele ederken hayatını kaybeden CemilTaşçıoğlu’na ve hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Acımız büyük ama azmimiz daha büyük. Her tedbir hayat kurtarır. Her ihmal ölümcüldür. Rehavet ve panik yok. Tedbir var. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.