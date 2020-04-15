Corona virüs testi yaptırdığı hastanede güvenlik görevlilerine saldırdı

Adana'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske takması için kendisini uyaran iki güvenlik görevlisini darp eden şüpheliye polis müdahale etti.

Çukurova Devlet Hastanesi'nde Covid-19 belirtileri nedeniyle test yapılan L.K., daha sonra acil girişinde beklemeye başladı.

Güvenlik görevlileri, maske takmamasını istedikleri L.K'den, öksürmesi nedeniyle gözetim odasında beklemesini istedi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI



Bunun üzerine çıkan tartışmada iki güvenlik görevlisini darp eden L.K'ye, polis ekiplerince müdahale edildi.



Darp raporu alan iki güvenlik görevlisi, şüpheliden şikayetçi oldu.

''BENDE VARSA HERKESE BULAŞŞIN' DİYEREK SALDIRDI''



Güvenlik görevlilerinden Cüneyt Eşli, "Şahsı içeri geçmesi için uyardığımda, 'Ben içeri geçiyorsam siz de içeri geçin. Bende varsa herkese bulaşsın' diyerek bize saldırıda bulundu" ifadesini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



L.K.'nin, kendisini uyaran 2 güvenlik görevlisine saldırmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI

L.K.'nin, hastane polisine verdiği ifadede, "Ben corona virüslü değilim, evime gideceğim" dediği öğrenildi. L.K., hastanede 14 gün karantinaya alındı.



Darp edilen güvenlik görevlisi Cüneyt Eşli ise aldığı darp raporunun ardından dinlenmesi için evine gönderildi.