Corona virüs Türkiye

Son bir haftada 300 yeni vakanın görüldüğü Diyarbakır'da maske kullanımı bugünden itibaren zorunlu hale getirildi. Kahramanmaraş'ta İŞKUR İl Müdürlüğü'nde çalışan bir kişinin testi pozitifi çıkınca müdürlük binası kapatıldı. Eskişehir'de ise mevsimlik tarım işçisinin oğlu corona virüse yakalanınca çadırlarda kalan 200 kişi karantinaya alındı.

NTV Haber 10.06.2020 - 17:47

Corona virüs Türkiye

Ayrıntılar birazdan...

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...