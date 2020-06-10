Corona virüs Türkiye

Son bir haftada 300 yeni vakanın görüldüğü Diyarbakır'da maske kullanımı bugünden itibaren zorunlu hale getirildi. Kahramanmaraş'ta İŞKUR İl Müdürlüğü'nde çalışan bir kişinin testi pozitifi çıkınca müdürlük binası kapatıldı. Eskişehir'de ise mevsimlik tarım işçisinin oğlu corona virüse yakalanınca çadırlarda kalan 200 kişi karantinaya alındı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.