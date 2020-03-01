Corona virüse karşı bir sınır kapısı daha kapatıldı

Türkiye corona virüs kapsamında aldığı önlemleri artırıyor.



Sağlık Bakanlığı'nca corona virüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında, Irak'ta hastalığın tespit edilmesi üzerine, Türkiye'den Irak'a açılan tek gümrük kapısı olan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı iki yönlü geçişlere kapatıldığı açıklandı.

Tedbirler kapsamında Habur Sınır Kapısı'na gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi.

Daha öncede İran'a açılan Ağrı Gürbulak, Van Kapıköy, Iğdır Dilucu, Hakkari Esendere'deki sınır kapıları da kapatılmıştı.

Öte yandan Irak'ta son bilgilere göre;

Corona virüse bağlı 13 kişi karantinada bulunurken eğitim ve öğretime de 10 gün ara verilmişti.