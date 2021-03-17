Corona virüse yakalanan hamile kadın kurtarılamadı

Amasya'da corona virüse yakalanan 7 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. Bebek sezaryenle alınarak kurtarıldı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 17.03.2021 - 16:58

Corona virüse yakalanan hamile kadın kurtarılamadı

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Amasya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisi görürken durumu ağırlaşınca 7 aylık bebeği sezaryenle alınan genç kadın, yaşamını yitirdi.

Yaklaşık iki hafta önce Covid-19'a yakalanan 27 yaşındaki Müjgan Yiğit, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hamile Yiğit'in durumunun kötüleşmesi üzerine, bir süre önce erkek bebeği sezaryenle alındı. Geçen sürede durumunda düzelme olmayan kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

7 yaşında bir kızı da bulunduğu öğrenilen Yiğit'in cenazesi, Taşova ilçesi Uluköy köyünde toprağa verildi.

Cenazeye katılan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, genç bir annenin hayatını kaybetmesinden dolayı üzgün olduklarını ifade ederek, "Yaklaşık 15 gündür koronavirüs tedavisi görüyordu. Her ölüm acıdır ancak genç bir annenin ölmesi daha acı. Kardeşimize Allah'tan rahmet diliyor, bir an önce bu hastalıktan kurtulmayı temenni ediyorum" diye konuştu.

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