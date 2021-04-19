Corona virüse yakalandı: Önce bebeğini sonra hayatını kaybetti

İHA 19.04.2021 - 18:13
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde corona virüse yakalandıktan sonra gebeliği sonlandırılan genç kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Filyos beldesinde yaşayan 31 yaşındaki Gülhan Baruönü Sancı, 2015 yılında Kemal Sancı ile evlendikten bir süre sonra tüp bebek tedavisi görmeye başladı.
BEBEĞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA FENALAŞTI
Bu esnada İstanbul’a yerleşen Sancı, gebeliğinin 5. ayında corona virüsüne yakalandı. İstanbul Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan hamile kadının gebeliği, corona virüs tedavisi sırasında sonlandırıldı.
Bebeğini kaybettikten sonra fenalaşan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Genç kadının cenazesinin yarın Filyos beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.