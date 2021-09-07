Corona virüse yenik düştüler: Biri 16, diğeri 22 yaşındaydı

Kırıkkale'de yaşları 16 ve 22 olan iki kişi corona virüse yenildi.

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan Nurcan Keskin (22) ile meslek lisesi 11. sınıf öğrencisi Murat Aktaş (16), Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle tedaviye alındı.



Solunum cihazına bağlanan Aktaş ve Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



16 yaşındaki Aktaş'ın cenazesi, dün Nokta Camisi’nde kılınan namazın ardından Yahşihan ilçesinde toprağa verildi.



22 yaşındaki Keskin de Sulakyurt ilçesindeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.