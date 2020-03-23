Corona virüsle ilgili asılsız paylaşım yapan 31 kişi gözaltına alındı

Adana İl Emniyet müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, sosyal medyadan asılsız ve provokatif paylaşım yapanlarla ilgili çalışma başlattı.



Çalışmalar sonunda polis, asılsız paylaşım yaptığı belirlenen 31 şüpheliyi gözaltına aldı.



Şüpheliler hakkında, "Halk arasında korku panik yaratmak amacıyla tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek ve yaymak", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak" suçlarından adli işlem başlatıldı.



Öte yandan sosyal medya hesapları üzerinden halkı galeyana getirecek şekilde asılsız paylaşım yapanlar hakkında gelen ihbarların anında değerlendirildiği bildirildi.

