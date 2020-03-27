Corona virüste en kritik 2 hafta

ntv.com.tr 27.03.2020 - 08:01
Corona virüs salgınına dair her şey ntv.com.tr’de
Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 75'e, toplam vaka sayısı 3 bin 629'a yükseldi.
Salgının etkileşim hızına dikkat çeken uzmanlar, gelecek 2 haftanın kritik olduğunu vurgularken, riski en aza indirmek için önerilerde de bulunuyor.
"İKİ HAFTA ÇOK ÖNEMLİ"
Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan enfeksiyon uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı'nın dikkat çektiği noktalar:
"Yeni tip corona virüs salgının ülkemizdeki genel seyri Avrupa ülkelerini göz önüne aldığımızda önümüzdeki 2 hafta zirve noktasına doğru tırmanacak. Salgının bulaşıcılığında en tepe noktasını Nisan ortasında görebiliriz. Vaka sayılarımız bu süreçte biraz katlanarak artabilir. Özellikle büyükşehirlerimizde daha fazla artış olabilir. Bu 2 hafta o yüzden çok önemli.
- Mümkün olduğunca evimizden çıkmayalım.
- 2 ya da 3 ay sonra ise vakaların miktarının azalacağını düşünüyoruz.
- Tedbirlerimizi uygularsak 2-3 ay içerisinde vakaların azaldığını görürüz.
- Önlemlerin uygulanmaması durumunda ise önümüzde İtalya örneğini görüyoruz.
- Devletimizin aldığı tedbirlerin sıkı olması umut verici.
Vatandaşlarımızın bunları uygulaması bu süreci en az hasarla atlatılması bakımından önemli olacaktır.
SOSYAL GÖRÜŞMELERİNİZİ ERTELEYİN
-Eve girer girmez dezenfektan işlemlerimizi uygulayalım.
-Ellerimizi yıkayalım, dışarıda giydiğimiz kıyafetlerimizi de çıkaralım.
-Duş alalım ve saçlarımızı da yıkayalım. Evimizde sosyal mesafeyi koruyalım.
-Eğer belirtilerimiz yoksa hastanelerdeki Kovid-19 polikliniklerini bu süreçte meşgul etmeyelim ve yoğun olarak kullanmayalım.
-Bütün sosyal görüşmelerimizi 2-3 ay kadar erteleyelim."
VIDEO: CORONA VİRÜSÜN YENİ MERKEZ ABD