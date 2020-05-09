Corona virüste son 24 saat: Can kaybı 50, yeni vaka 1546

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Türkiye'de son 24 saatte 50 kişi daha corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsle mücadeleye ilişkin son rakamları paylaştı.

Toplam iyileşen sayısının 90 bine yaklaştığını söyleyen Koca, "Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor" dedi.

Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısındaki düşüşün devam ettiğini belirten Koca, "Tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre son 24 saatteki 50 can kaybıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 739'a yükseldi.

MAKAS DARALIYOR

Yapılan 35 bin 605 testte, 1546 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 137 bin 115'e yükselirken toplam iyileşen hasta sayısı ise 89 bin 480 oldu.



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