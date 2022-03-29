Corona virüsten ölen adamın mezarı 2 yıl sonra taşındı

Karasu'ya bağlı Ortaköy Mahallesi’nda oturan Mehmet Çakır, 2 yıl önce İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan oğlunun yanına gitti. Burada corona virüse yakalanan Çakır, 2 Nisan 2020'de yaşamını yitirdi. Kısıtlamalar nedeniyle Çakır’ın cenazesi, memleketine götürülemeyince Kilyos’ta toprağa verildi. Ailesinin girişimleri sonucu Mehmet Çakır’ın mezarı, 2 yıl sonra memleketi Karasu'ya taşındı. Ortaköy Fatih Camisi’nde kılınan namazın ardından Çakır’ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

90 yaşındaki Mehmet Çakır, İstanbul'da corona virüsten vefat etmişti...

Mehmet Çakır’ın oğlu Halil Çakır, özel hastanede tedavi gören babasının corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, “İstanbul’dan corona virüs nedeniyle cenazesini buraya getiremedik. Geçici olarak Kilyos’a koyduk ama buraya getirmeyi çok istedik. Cenazesini buraya getirmeyi uygun bulduk, kendi toprakları. Tüm sevdikleri, tüm sevenleri burada” dedi.