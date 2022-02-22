Corona virüsü atlattıktan 1 hafta sonra yatağında ölü bulundu

Bursa'da 39 yaşındaki Nihal Arslan, annesi tarafından yatağında ölü bulundu. Vücudunda darp ya da kesi izi olmayan Arslan'ın, 1 hafta önce koronavirüsü atlattığı öğrenildi.

Haberler - DHA 22.02.2022 - 12:31

Corona virüsü atlattıktan 1 hafta sonra yatağında ölü bulundu

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'nın Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi'nde oturan Nihal Arslan, iddiaya göre, annesi tarafından odasında hareketsiz yatarken bulundu.

İhbarla eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Arslan'ın 1 hafta önce corona virüsü atlattığı öğrenilirken, vücudunda darp ya da kesi izine rastlanılmadı. Nihal Arslan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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