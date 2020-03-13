Corona virüsü vaka sayısı Türkiye'de ikiye çıktı (Sağlık Bakanı açıkladı)

SON DAKİKA HABERİ: "Türkiye'deki ikinci corona virüs vakası" açıklamasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Koca, vakayı, "İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresinden" ifadesiyle duyurdu.

ntv.com.tr 13.03.2020 - 15:24

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Son dakika haberi! 

Türkiye'de ikinci corona virüs vakası tespit edildi. 

Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. 

Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı.Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz." dedi. 

BAKAN KOCA İLK VAKAYI BÖYLE DUYURMUŞTU

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