Corona virüsü yendi: 10 dakikalık oksijen için tüm servetimi verirdim

Mersin'de tedavisiyle corona virüsü yenen Ahmet Yertan, ''10 dakikalık oksijen için tüm servetimi verirdim'' ifadelerini kullandı.

Ahmet Yertan, temizlik şefi olarak görev yaptığı Tarsus Devlet Hastanesi’nde, 10 Mart'ta corona virüse yakalandığını öğrendi.

Yertan, 48 günlük corona virüs tedavisinin 21 gününü entübe olarak geçirdi.



Plazma tedavi ile yeniden hayata tutunmasının ardından taburcu edilip evine gönderildi.

''ENTÜBE HALİNİ HATIRLAMIYORSUNUZ''

Tedavinin ardındajn evinde dinlenen 49 yaşındaki Yertan, kişisel hijyenine dikkat ettiğini, çalıştığı süreçte de çevresindeki herkese çok mesafeli yaklaştığını belirterek, "Çok kötü bir süreç. Entübe halini zaten hatırlamıyorsunuz. Halüsinasyonların, rüyaların görüldüğü bir süreç. Öteki tarafa gidip gelmek gibi bir şey. Bunu yaşayan bilir. Bazı insanlar hala buna inanmıyor. Bu süreç devam ediyor. Bazı insanlar hala anlamış değil ne yazık ki" diye konuştu.

'48 gün sonra eve hoş geldin' yazısı ile karşılandı

İyileşme belirtileri göstermesinin ardından hastanede yaşadıklarını anlatan Yertan, "Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hemşirelere 'Buraya nereden geldim, kaç gün kaldım' diye sormak zorunda kaldım. Hastaneye ne zaman geldiğimi, kaç gün kaldığımı hatırlamıyordum. 21 gün sonra entübe kalmışım, eve geldiğimde çocuklarım '48 gün sonra eve hoş geldin' diye yazı yazmışlar''dedi.



''10 DAKİKALIK OKSİJEN İÇİN SERVETİMİ VERİRDİM''



Nefessiz kalmanın, oksijensiz kalmanın ne demek yaşayanlarının bileceğini ifade eden Yertan, ''Kaslarım erimiş, yürümeyi unutmuşum. Lavaboya gidip gelişim olan 5 dakikanın hesabını yaptım. Burnumda hortumla lavaboya gidip geliyordum, kendimi öyle kandırıyordum hala oksijen alıyormuşum gibi. O zaman kendi kendime '10 dakikalık oksijen için tüm servetimi verirdim' dedim. Bunu ancak yaşayan bilir" ifadelerini kullandı.