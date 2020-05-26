Corona virüsü yenen Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı

Corona virüsü yenen Terim, immün plazma bağışı için çağrı videosunda, "İyileştim diye mücadele bitmedi. Canla, kanla, corona virüs ile mücadeleye devam edeceğiz. Sen de bu virüse karşı zafer kazandıysan binlerce insana umut olabilirsin" dedi.

Anadolu Ajansı 26.05.2020 - 22:31 | Son Güncelleme : 26.05.2020 - 22:32

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Yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan ve hastalığı yenen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisi gibi hastalığı atlatanlardan immün plazma bağışçısı olmaları için çağrıda bulundu.

Kızılay'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Covid-19 ile mücadelesinden galip ayrılan Galatasaray Spor Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e plazma bağış çağrıları için teşekkür eder, tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan videoda Fatih Terim ise, "İyileştim diye mücadele bitmedi. Canla, kanla, corona virüs ile mücadeleye devam edeceğiz. Sen de bu virüse karşı zafer kazandıysan binlerce insana umut olabilirsin. Plazmanı Kızılay'a bağışla, Kızılay senin için hastanelere ulaştırsın" diye konuştu.

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