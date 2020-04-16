Corona virüsü yenen Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu taburcu edildi

Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu

İstanbul Yeşilköy'deki özel bir hastanede, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisi kapsamında yoğun bakımda kalan Akademik Solunum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu iyileşti.

Bu sabah hastaneden taburcu edilen Tutluoğlu'na hastane çalışanları tarafından çiçek takdim edildi.

''DOKTOR KISMINDAYKEN HASTA KISMINI DA YAŞAMIŞ OLDUK''



Doktorlar, hemşireler ve diğer hastane çalışanları tarafından alkışlarla aracına kadar eşlik edilen Tutluoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Zaten bu hastanenin çalışanıyım. Doktor kısmındayken hasta kısmını da yaşamış olduk. Tabii ki çok farklı bir duygu. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.