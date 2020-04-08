Corona virüsü yenen yaşlı kadın alkışlarla taburcu edildi

Corona virüs tedavisi tamamlanan 79 yaşındaki kadın, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Anadolu Ajansı 08.04.2020 - 20:23

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) yenen yaşlı kadın, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Corona virüs testi "pozitif" çıkan 79 yaşındaki Bakiye Yaylak, ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastalığı yenen ve tedavisi tamamlanan Yaylak, alkışlar eşliğinde hastaneden uğurlandı.

Yaylak, iyileştiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bana bakan sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Hastane şartları, çalışanların davranışları çok iyiydi. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

VİRÜSÜ YENEN NTV MUHABİRİ ANLATTI

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