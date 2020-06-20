Coronadan kaçış KKKA vakalarını artırdı

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında, bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla ciddi bir artış yaşandı.

Uzmanlar artışta virüs nedeniyle şehirden ayrılıp kırsal alanlara gidenlerin de etkili olduğu görüşünde.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, "Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kırsal bölgelerde tarla ve bahçeye giden insanlarımız bir şekilde keneyi alıyorlar" dedi.

Vaka sayılarına paralel olarak ölüm sayılarının da arttığını belirten Eroğlu, "10 Haziran itibariyle 480 vaka var. Geçen yıl 4 ölüm vardı, bu sene 15'e çıktı. 22 ilimizde görünüyor" diye konuştu.

Eroğlu hastalıktan korunmak için bireysel önlemlere dikkat çekti. Kırsal bölgelerde kapalı kıyafet giyilmesi gerektiğini dile getiren Eroğlu, keneye çıplak elle müdahale etmenin doğru olmadığını kaydetti.