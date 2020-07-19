Coronaya inat dev halay

Türkiye'nin en çok corona virüs vakasının görüldüğü 5 ilden biri olan Diyarbakır'da, bazı vatandaşlar uyarıları dikkate almıyor.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İl Pandemi Kurulu tarafından salgının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması için yapılan çağrılara rağmen, kentte vakalarda artış yaşanıyor.

Önceki gün Diyarbakır'da bir düğünde çekilen görüntülerde aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu ve çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişinin halay çektiği görüldü.



Corona virüsle ilgili hiçbir tedbirinin alınmadığı, açık alanda yapılan düğünde çekilen görüntülerde Türkçe ve Kürtçe müzik eşliğinde halay çeken davetlilerin koronavirüs salgınını hiçe saydıkları görüldü.



1 MAYIS'TA FIRÇA SAPI İLE SOSYAL MESAFELİ HALAY

