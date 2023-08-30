Çorum Baro Başkanı 30 Ağustos töreninde fenalaştı

Vali Zülkif Dağlı’nın talimatıyla gölge bir alana götürülen Kalıpcı’ya sağlık ekipleri müdahale etti. Kalıpcı, daha sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Vali Dağlı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kalıpcı, ambulansa götürülene kadar yalnız bırakmadı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen Turan Kalıpcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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