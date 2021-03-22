Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve üç yardımcısı corona virüse yakalandı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel ve Murat Erdem'in corona virüs testleri pozitif çıktı.

Anadolu Ajansı 22.03.2021 - 16:12

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve üç yardımcısı corona virüse yakalandı

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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel vaka sayılarına göre ''çok yüksek riskli'' iller arasında yer alan Çorum’da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel ve Murat Erdem’in yeni tip corona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Başkan ve yardımcıları kendilerini izole etti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sağlık durumum çok şükür iyi. Doktorlarımızın tavsiyesi üzerine tedavimiz evde devam edecek. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese canı gönülden teşekkür ediyor, dualarınızı bekliyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de kentte vakaların arttığını belirterek “Durumumuz sarıdan turuncuya, turuncudan kırmızıya geçti. Halkımızdan ricamız maske, mesafe ve hijjen kurallarına uymaları. Valilik ve belediye olarak bizimde corona virüsle mücadelemiz sürüyor” dedi.

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