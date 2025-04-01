Çorum böyle ceza görmedi: 10 kasa domatese 17 milyonluk ceza

Çorum'da belediye başkanının sözlerine sinirlenen pazarcı, 10 kasaya yakın domatesi çöpe döktü. Pazarcı hakkında yasal işlem başlatıldı. Pazarcı ve malların gerçek sahibine 1 milyon 400 bin ile 17 milyon 200 bin lira arasınd ceza uygulanacağı açıklandı.

Çorum'da, iddiaya göre, pazarda yapılan denetimlere katılan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın "Öne başka arkaya başka koyuyorlar, böyle bir ahlak olur mu ya?" sözlerine tepki gösteren bir pazarcı, domatesleri çöpe dökerek tepki gösterdi.

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Çorum'da Z.R. isimli bir pazarcının domatesleri vatandaşa daha uygun fiyata satmak yerine tepki olarak çöpe döktüğünün görülmesine ilişkin, Çorum Ticaret İl Müdürlüğü tarafından inceleme ve işlem başlatıldığını açıkladı.

Yapılan inceleme sonucunda bu eylem, piyasada darlık yaratmaya, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozmaya, tüketicinin mallara ulaşmasını engellemeye yönelik bir faaliyet olarak değerlendirildi.

İKİ PAZARCI DA CEZA ALACAK



Gürcan, Z.R. ve malların gerçek sahibi olan 'Z…' unvanlı hal esnafına ayrı ayrı inceleme başlatıldığını, her ikisine de 1 milyon 400 bin ile 17 milyon 200 bin lira aasınd ceza uygulanacağı açıklandı.

Açıklamada, Çorum Belediyesi tarafından usulsüz ve izinsiz imha nedeniyle ilgili kişiler hakkında işlem yapılacağı bilgisini de paylaşan Gürcan, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşımızın huzurunu bozan ve ticaret ahlakına uymayan kötü niyetli kişilerle mücadelemiz, 365 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla devam edecektir" dedi.