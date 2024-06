Çorum hayvan pazarında bayram mesaisi başladı

Bayrama sayılı günler kala besiciler, sabahın ilk saatlerinden itibaren Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı’nın yolunu tuttu. Hayvan pazarına getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Tarım Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi veteriner hekimleri tarafından denetimden geçirildi.



Bölgenin en büyük hayvan pazarında, sabah erken saatlerde hayvan girişi ile başlayan denetimler gün boyunca devam etti. 3 bin büyükbaş ve 3 bin küçükbaş hayvan kapasitesi bulunan Çorum Belediyesi Halk Et Kombinası bünyesinde yer alan hayvan pazarına Çorum’un yanı sıra Türkiye’nin çeşitli illerinden de besiciler geliyor. Çorum Belediyesi’nin hayvan pazarındaki hizmetleri hem alıcıları hem de satıcıları memnun etti. Hayvan pazarına gelen vatandaşlar sunulan üst düzey hizmetten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Çorum Belediyesi, üreticilerin hayvan pazarından en verimli şekilde faydalanabilmesi için Hayvan Pazarı içerisinde kurum ve STK’lara da yer tahsis edilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü, Ziraat Odası, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ve Çorum Veteriner Hekimleri Odası, hayvan pazarı içerisindeki danışma ofislerinde geçen yıl olduğu gibi bu yılda hizmet verecek.



Öte yandan Hayvan Pazarı alanı içerisinde yer alan, işletmesini belediyenin yaptığı "Halk Et Lokantası" da pazara gelenlere hizmet veriyor. Hem satış yapan hem de kurban almak için pazarda bulunan vatandaşlar Halk Et Lokantası’ndan faydalanıyor. Halk Et Kombinasında kurban kesim kayıtları da devam ediyor. Çorum Belediyesi Halk Et Kombinasında büyükbaş kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar için de "Online Kurban Kesim Randevu Sisteminde" de kayıtlar devam ediyor. Kurbanlıklarını alan vatandaşlar Online Randevu Sistemine kayıt yaptırarak, Halk Et Kombinamızda kesimlerini yaptırabiliyorlar.



Çorum Belediyesi, hayvan pazarına ücretsiz servis hizmeti de verecek. 13 Haziran Perşembe gününden itibaren bayramın ikinci günü olan 17 Haziran Pazartesi gününe kadar iki saatte bir merkez otobüs durağından hareket edecek servis araçlarıyla taşıma yapılacak. 13 Haziran -17 Haziran tarihlerinde her gün 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.00’de Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ndeki Merkez Otobüs Durağı’ndan hareket edilerek Saat Kulesi-Akşemseddin Cami güzergahından Hayvan Pazarına, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00’da da Hayvan Pazarından, merkez otobüs durağına ücretsiz servisi hizmeti verilecek.