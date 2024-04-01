Çorum Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Çorum Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Çorum Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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31 Mart 2024 Çorum yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.

SAAT: 00.38 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %93.85



CHP adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu: 46.679 Yüzde 37.22



AK Parti - Halil İbrahim Aşgın: 50.750- Yüzde 40.47



Çorum İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Çorum YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.