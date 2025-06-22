Çorum, Sivas ve Kayseri'den sonra şimdi de Tunceli: Kene bir can daha aldı

Çorum, Sivas ve Kayseri'de yaşanan kene kaynaklı ölümlere bir yenisi daha eklendi. Tunceli'de kenenin ısırdığı adam, iki gün sonra yaşamını yitirdi.

Çorum, Sivas ve Kayseri'den sonra şimdi de Tunceli: Kene bir can daha aldı
Kenelere karşı uzmanından uyarı: Kapalı giysileri tercih edin

Kenelere karşı uzmanından uyarı: Kapalı giysileri tercih edin

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Yaz mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) kaynaklı ölümlerde artış yaşandı.

Çorum, Sivas ve Kayseri'de yaşanan ölümlere bu kez 'den bir can kaybı eklendi.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli'nin Pertek ilçesinin bir köyünde yaşayan yedi çocuk babası 69 yaşındaki H.K., iki gün önce rahatsızlanınca önce hastaneye kaldırıldı.

Çorum, Sivas ve Kayseri'den sonra şimdi de Tunceli: Kene bir can daha aldı - 1 H.K. iki gün önce kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılmıştı

Sırasıyla Devlet Hastanesi ve son olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen H.K., KKKA şüphesi ile tedavi altına alındı.

Tedavisi devam eden ve tam tanı için tahlilleri beklenen H.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenaze, Pertek'e götürülerek defnedildi.

Çorum, Sivas ve Kayseri'den sonra şimdi de Tunceli: Kene bir can daha aldı - 2 H.K., Tunceli'nin Pertek ilçesinde defnedildi

KENE KAYNAKLI ÖLÜMLERDE ARTIŞ VAR

Havaların ısınmasıyla birlikte kene kaynaklı ölümlerde artış yaşandı.

Kayseri'de geçtiğimiz üç kişi kene ısırması sonucu yaşamını yitirmişti.

Sivas'ta da 67 yaşındaki yedi çocuk annesi Köpük Meral, yaklaşık bir ay süren tedavisinin ardından yaşamını yitirmişti.

Çorum'da ise İsmet Arslan isimli kişi, tarlada kene ısırması sonucu hayata veda etmişti.

Video - Kene yapışması durumunda ne yapılmalı?

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