Çorum, Sivas ve Kayseri'den sonra şimdi de Tunceli: Kene bir can daha aldı

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Yaz mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) kaynaklı ölümlerde artış yaşandı. Çorum, Sivas ve Kayseri'de yaşanan ölümlere bu kez Tunceli'den bir can kaybı eklendi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli'nin Pertek ilçesinin bir köyünde yaşayan yedi çocuk babası 69 yaşındaki H.K., iki gün önce rahatsızlanınca önce hastaneye kaldırıldı.

H.K. iki gün önce kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılmıştı

Sırasıyla Tunceli Devlet Hastanesi ve son olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen H.K., KKKA şüphesi ile tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden ve tam tanı için tahlilleri beklenen H.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenaze, Pertek'e götürülerek defnedildi.

H.K., Tunceli'nin Pertek ilçesinde defnedildi

KENE KAYNAKLI ÖLÜMLERDE ARTIŞ VAR Havaların ısınmasıyla birlikte kene kaynaklı ölümlerde artış yaşandı. Kayseri'de geçtiğimiz üç kişi kene ısırması sonucu yaşamını yitirmişti. Sivas'ta da 67 yaşındaki yedi çocuk annesi Köpük Meral, yaklaşık bir ay süren tedavisinin ardından yaşamını yitirmişti. Çorum'da ise İsmet Arslan isimli kişi, tarlada kene ısırması sonucu hayata veda etmişti.

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